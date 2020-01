Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

58,00 EUR +7,41% (10.10.2019, 13:37)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (22.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Bei Batterie-Aktien gehe gerade so richtig die Post ab. Kein Wunder, in diesem Jahr kämen viel neue Elektromodelle auf den Markt, die mit Lithium-Ionen-Akkus bestückt werden müssten. Die Samsung SDI-Aktie habe sich z.B. seit Jahresbeginn um über 25% verteuert und ein neues Allzeithoch erreicht. Für einen Einstieg sei es aber noch nicht zu spät. Die Samsung SDI-Aktie sei gemessen an ihrem Potenzial und an den Wachstumsraten noch immer sehr attraktiv bewertet. Das 2020er-KGV liege bei gerade einmal 20, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link