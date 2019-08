Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

47,00 EUR +0,86% (20.08.2019, 12:07)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (20.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe unter die Lupe.Samsung SDI spiele als Batteriehersteller eine wichtige Rolle in der Elektromobilität. Das südkoreanische Unternehmen habe zuletzt starke Zahlen und einen sehr positiven Ausblick veröffentlicht. Gerade die Nachfrage aus Europa solle sehr groß sein. Das habe die Samsung SDI-Aktie beflügelt. Das Chartbild sehe sehr vielversprechend aus. Es fehle vielleicht nur noch eine gute Nachricht und gehe es in Richtung Allzeithoch und darüber hinaus, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.08.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung SDI-Aktie: