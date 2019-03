Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. (26.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des koreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Der Elektronikkonzern habe am Montag gewarnt, die Prognose für das Q1 nicht erfüllen zu können. Was vor wenigen Monaten die gesamte Chip-Branche tief ins Minus gerissen hätte, lasse heute die Branche kalt. Die großen Probleme von schwächeren Smartphone-Verkäufen bis fallenden Speicher-Preisen scheinen endlich eingepreist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".Für sich betrachtet, sei die Mitteilung von Samsung eine regelrechte Horror-News gewesen: Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten senke der Elektronik-Riese die Ergebnisprognose.Das größte Problem von Samsung seien die fallenden Preise für Speicherchips. Samsung sei einer der drei größten Hersteller der wichtigen Bauteile, die in Smartphones, PCs und Servern verbaut würden. Verglichen mit dem Vorjahr seien die Preise rund 20 Prozent gefallen. Das drücke auf die Gewinne. Zeitgleich sei wegen der schwächeren Nachfrage nach Smartphones und der verschobenen Investitionen im Data-Center der Erlös zurückgegangen.Die Branche lasse die Gewinnwarnung aber kalt. Sowohl der Philadelphia Semiconductor Index als auch die deutschen Chip-Titel wie AIXTRON, Infineon und Siltronic würden keine Reaktion auf die Horror-News zeigen.Die Anleger von Samsung seien ebenfalls nicht enttäuscht - das Papier verliere nur leicht. DER AKTIONÄR bleibe unverändert bullish für die Branche. (Analyse vom 26.03.2019)