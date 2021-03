Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (11.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Die Stahlindustrie sei eine der klimaschädlichsten Branchen überhaupt - sie sei für rund sieben Prozent des globalen CO₂-Ausstoßes verantwortlich. Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern Salzgitter möchte gegensteuern und habe damit begonnen, an seinem Hauptstandort Wasserstoff mithilfe von Windkraft zu produzieren.Zusammen mit E.ON/Avacon, Linde und Siemens habe Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann am Donnerstag die so genannte Sektorkopplung in Betrieb gesetzt. Nach Angaben der Partner sei es das erste konkrete industrielle Vorhaben dieser Art in Deutschland.Dazu seien auf dem Gelände sieben Windkraft-Anlagen mit einer Leistung von 30 Megawatt errichtet worden. Der Wasserstoff solle dann anschließend statt klassischer, klimaschädlicher Kokskohle beim Stahlkochen zum Einsatz kommen. Der Konzern wolle im Rahmen des Projektes Salcos (Salzgitter Low CO2 Steelmaking) bis zum Jahr 2050 komplett von konventioneller auf wasserstoffbasierte Stahlerzeugung umstellen.Die Stahlbranche sei im Aufwind. Anleger sollten aber keine überzogenen Erwartungen an die Wasserstoffpläne Salzgitters haben. CEO Fuhrmann rechne bis 2030 mit Wasserstoff-Beimischungen in Größenordnungen von zehn bis 30 Prozent.