Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

10,11 EUR -4,44% (02.04.2020, 15:40)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (02.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Auch der der niedersächsische Konzern müsse seine Produktion wegen der Folgen der Coronavirus-Krise drosseln. An einigen Standorten werde die Fertigung derzeit verringert, habe Salzgitter am Donnerstag mitgeteilt. Außerdem werde geprüft, ob man Kurzarbeit einführen müsse. Hierzu gebe es allerdings noch keine Entscheidung.Der Stahlhersteller habe wegen der Auswirkungen der Viruskrise kürzlich bereits seine Prognose für das laufende Jahr zurückziehen müssen - ebenso wie der Konkurrent thyssenkrupp. Salzgitter habe erklärt, man wolle den Geschäftsbetrieb jedoch so weit wie möglich fortführen.Die Produktionskürzung bei Salzgitter komme nicht überraschend. Auch Kurzarbeit scheine unvermeidlich. Für die ohnehin kriselnde Stahlbranche, die unter Überkapazitäten, sinkender Nachfrage und hohen Eisenerzpreisen leide, komme die Corona-Pandemie zur Unzeit. Eine schnelle Erholung sei nicht in Sicht. Anleger sollten die Branche meiden und an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:10,04 EUR -5,28% (02.04.2020, 15:55)