ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (26.11.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter: Ist das die Bodenbildung? AktienanalyseImmer wieder war die Salzgitter-Aktie (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) in den vergangenen Monaten am Widerstand bei 14,50 Euro nach unten abgeprallt - nun ist der Ausbruch geglückt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vor allem die hoffnungsfrohen Neuigkeiten von der Impfstofffront hätten dem Titel eingeheizt. Aber auch vom Unternehmen selbst seien ermutigende Nachrichten gekommen. Zwar habe der Stahlkonzern im dritten Quartal erneut rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich habe der Verlust bei 98,3 Mio. Euro gelegen. Und auch der Umsatz sei um knapp 478 Mio. auf rund 1,6 Mrd. Euro gesunken. Der Konzern habe sich jedoch zuversichtlich gezeigt, die Talsohle durchschritten zu haben. Die Auftragseingänge hätten sich seit dem Frühsommer sukzessive belebt. Zudem hätten Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätssicherung dafür gesorgt, dass sich die Resultate im Flachstahl, Handel und Technologie im dritten Quartal zum Teil "spürbar" verbessert hätten.Die meisten Analysten würden dennoch bei ihrer vorsichtigen Einschätzung bleiben. Sechs Experten würden zum Halten, drei zum Verkauf und nur zwei zum Kauf der Papiere raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 14,22 Euro - und damit knapp 21 Prozent unter dem aktuellen Stand der Salzgitter-Aktie. Zumindest von dieser Warte aus betrachtet dürfte sich der Ausbruch also rasch als Fehlsignal erweisen.Trotz der charttechnisch aktuell konstruktiven Lage sind Anleger daher nicht schlecht beraten, sich vor möglichen Rücksetzern abzusichern, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2020)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:17,455 EUR -3,16% (26.11.2020, 12:33)Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:17,475 EUR -2,48% (26.11.2020, 12:19)