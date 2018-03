ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse. (02.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie: Verkaufssignal droht! AktienanalyseDie von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf in die USA importierte Stahlprodukte könnten auf Sicht die Aktien der deutschen Stahlproduzenten merklich belasten, darunter die Aktie von Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF), so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Negative Folgen für den europäischen Stahlmarkt habe bereits Hans-Jürgen Kerkhoff, Präsident des deutschen Stahlverbandes, benannt. Angesichts der geplanten US-Zölle könnten die Exporteure ihre Augen auf den EU-Markt richten, der durch keine Handelshemmnisse beschränkt sei, habe Kerkhoff gewarnt und befürchtet, dass Stahl aus Nicht-EU-Länder den Markt überschwemmen könnte. Darauf habe auch Salzgitter in einer ersten Stellungnahme hingewiesen.Im Chart habe die Salzgitter-Aktie bereits deutlich eingebüßt und sei unter das zuvor Anfang Februar erreichte Tief bei 44,19 Euro gerutscht. Dadurch seien die seit dem letzten Abverkauf wieder erzielten Gewinne verloren gegangen, nachdem die Notierungen zwischenzeitlich ein Hoch bei 47,80 Euro erreicht hätten. Ebenso würden sich die Notierungen unter einer seit April letzten Jahres ansteigende Gerade um 44 Euro befinden, die die Tendenz der Aktie gekennzeichnet habe. Werde diese nachhaltig unterschritten, könnte das einen Trendbruch bedeuten und sich für die Salzgitter-Aktie auch aus technischer Sicht ein Verkaufssignal ergeben. Schon jetzt befinden sich die Notierungen auf den tiefsten Stand seit November, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:43,56 EUR -4,89% (02.03.2018, 11:20)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:43,60 EUR -3,29% (02.03.2018, 11:33)