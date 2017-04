ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutsche Börse AG. (04.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie: Momentan sieht es noch gut aus - Die Politik verfolgen! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Salzgitter-Aktie sehe es momentan durchaus gut aus, glaube der Aktienprofi. Er verweise auf einen langen Aufwärtstrend. Das Problem sei nur, dass die Amerikaner jetzt Strafzölle für Stahlproduzenten einführen wollten. Sie würden nämlich allen anderen Stahlproduzenten vorwerfen, mit Dumping-Preisen zu arbeiten. Davon könnte auch Salzgitter betroffen sein und das könnte die Salzgitter-Aktie etwas stärker unter Druck bringen. Momentan sei davon nicht allzu viel zu sehen. Die Salzgitter-Aktie sei von 37 auf 34 Euro zurückgesetzt worden, aber das sei noch kein großes Problem, denke der Börsenexperte.Wenn man die Salzgitter-Aktie im Depot hat, sollte man die Politik auf jeden Fall verfolgen und sich noch mal Gedanken darüber machen, ob man die Salzgitter-Aktie wirklich im Depot halten will, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2017)Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:33,65 EUR -0,85% (04.04.2017, 10:40)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:33,596 EUR -1,03% (04.04.2017, 10:42)