Kursziel

Salzgitter-Aktie

(EUR) Rating

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 35,00 Buy Baader Bank Christian Obst 22.02.2021 - Neutral J.P. Morgan Dominic O'Kane 01.02.2021 20,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 25.01.2021 29,00 Buy Jefferies Alan Spence 25.01.2021 22,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 22.01.2021 21,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 22.01.2021 26,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 22.01.2021 17,00 Underperform Credit Suisse Carsten Riek 18.01.2021 15,80 Underweight Morgan Stanley Alain Gabriel 09.12.2020

Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

26,50 EUR +3,35% (12.03.2021, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

26,58 EUR +3,87% (12.03.2021, 16:46)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (12.03.2021/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 35,00 oder 15,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter wird am 15.03.2021 die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2020 bekannt geben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Januar zu entnehmen ist, habe der Stahlkonzern im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Nach vorläufigen Zahlen sei der Vorsteuerverlust auf 200 Mio. Euro gesunken. Im Vorjahr habe der Fehlbetrag noch bei 253 Mio. Euro gelegen. Salzgitter habe zuletzt mit einem Vorsteuerverlust auf dem Niveau von 2019 gerechnet. Im vierten Quartal habe Salzgitter eine "aufwärtsgerichtete" Entwicklung bei Flachstahl, Handel und Technologie verzeichnet. Der Beitrag aus der Aurubis -Beteiligung habe sich auf knapp 102 Mio. Euro belaufen.Insgesamt habe sich das Umfeld aufgehellt. Zudem seien die Walzstahlpreise zuletzt stark gestiegen. Salzgitter gehe daher für 2021 von einem Vorsteuergewinn von 150 bis 200 Mio. Euro aus. Der Umsatz solle sich von 7 Mrd. auf mehr als 8,5 Mrd. Euro erhöhen. Allerdings sei das Risiko im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weiter immanent und kaum quantifizierbar. Der Geschäftsbericht solle am 15. März vorgelegt werden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Baader Bank, Christian Obst, sie in einer Analyse vom 22.01.2021 von "reduce" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 35,00 Euro angehoben. Obst habe die Aktie des Stahlkonzerns in einem neuen Licht gesehen. Er habe seine Erwartungen für den Vorsteuergewinn in den Jahren 2021 und 2022 teils deutlich über die Markterwartungen erhöht und dabei auf eine solide Stahlnachfrage und steigende Margen verwiesen. Außerdem sehe er auch bessere langfristige Perspektiven.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von Morgan Stanley und liegt bei 15,80 Euro. Analyst Alain Gabriel hat den Titel in einer Analyse vom 09.12.2020 von "equal-weight" auf "underweight" herabgestuft, das Kursziel aber von 13,50 auf 15,80 Euro angehoben. Nach einer zuletzt starken Kursentwicklung habe sich das Verhältnis von Chancen und Risiken nun verschlechtert, so der Analyst. Sein Favorit in der Stahlbranche sei ArcelorMittal.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Salzgitter-Aktie: