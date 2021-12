Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

225,15 EUR +0,78% (02.12.2021, 10:12)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

251,50 USD -11,74% (01.12.2021, 22:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (02.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktionäre des SAP -Rivalen Salesforce hätten wahrlich schon bessere Tage erlebt. Das Papier des Cloud-Giganten habe nach den Q3-Zahlen um knapp 12 Prozent korrigiert. Mittlerweile notiere der Titel rund 22 Prozent unter seinem Rekordhoch. Wie sollten sich Anleger nun positionieren?Nehme man das Quartalswerk von Salesforce unter die Lupe, dann könne dieses durchaus als solide bezeichnet werden. Der Abverkauf werde von den Marktbeobachtern vor allem auf den Ausblick zurückgeführt. In der Tat habe der Softwareanbieter bei der Gewinnprognose etwa sieben Cent pro Aktie unter den Erwartungen gelegen. Zeitgleich habe das Unternehmen jedoch seine Umsatzprognose für Q4 auf 7,22 und 7,23 Milliarden Dollar erhöht.Laut den Analysten von Atlantic Equities habe das Management bewusst eine konservative Prognose herausgegeben. Daher sei die Aktie nach den "soliden Zahlen" weiterhin ein klarer Kauf. Der Rücksetzer sei nach der starken Rally sogar gesund. Ähnlich hätten sich bereits die Experten von BofA und Barcleys geäußert. Der Rücksetzer sei demnach eine gute Einstiegschance.Ein Grund für die konservative Prognose könnten die Integrationskosten für Slack sein. Salesforce wolle den übernommenen Kollaborationssoftware-Anbieter vollständig in seine CRM-Plattform integrieren. Das Unternehmen habe keine genauen Zahlen zur Performance von Slack genannt, CFO Amy Weaver habe jedoch von einem starken Quartal für Slack gesprochen. Man sei mit der Übernahme vollumfänglich zufrieden.Der Aktionär meint: Abwarten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Salesforce.com-Aktie. (Analyse vom 02.12.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Salesforce.