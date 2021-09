NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (17.09.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktie setzt sich nach oben ab - ChartanalyseDie Salesforce.com-Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) fiel am 4. März 2021 auf ein Korrekturtief bei 201,51 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert nach oben gedreht. Am 28. Mai 2021 sei erstmals der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 284,50 USD aus dem September 2020 gelungen. Über eine Zwischenstation bei 253,50 USD sei der Wert auf ein Hoch bei 275,22 USD geklettert. Dort hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die Aktie habe auf den Unterstützungsbereich um das Zwischenhoch zurückgesetzt. Gestern habe sie sich mit einer langen weißen Kerze nach oben abgesetzt.Damit könnte die Aktie von Salesforce.com am Beginn einer neuen Rally stehen. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 275,22 USD oder an das Allzeithoch führen. Sollte der Wert allerdings unter 252,19 USD und damit unter das letzte Konsolidierungstief abfallen, könnte es zu einer weiteren Verkaufswelle kommen. Diese könnte zu Abgaben in Richtung 234,31 USD führen. (Analyse vom 17.09.2021)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:221,65 EUR +0,16% (17.09.2021, 09:24)