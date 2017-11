NASDAQ-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM).



New York (www.aktiencheck.de) - Salesforce-Aktienanalyse des Analysten Brian Schwartz von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Richard Schwartz, Aktienanalyst von Oppenheimer, in Bezug auf die Aktien des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NASDAQ-Ticker-Symbol: CRM) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Quartalsbericht von Salesforce.com Inc. wird von den Oppenheimer-Analysten als solide bezeichnet.Die Salesforce.com-Aktie sei eines der besten langfristigen Wachstuminvestments im Hinblick auf die Welle digitaler Transformationen die den Enterprise-Markt durchdringe. Für Large Cap-Anleger die an die nächste Generation der Cloud-Technologie, Datenanalyse, AI und mobile Technologien glauben würden sollte der Titel ein Kerninvestment darstellen.In ihrer Salesforce.com-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oppenheimer den Titel unverändert mit "outperform" ein und setzen das Kursziel von 100,00 auf 125,00 USD herauf.Frankfurt-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:90,32 Euro -0,22% (23.11.2017, 16:19)Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:90,36 Euro -0,03% (23.11.2017, 14:30)