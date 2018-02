Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM).



Zürich (www.aktiencheck.de) - Salesforce-Aktienanalyse von Analyst Michael Nemeroff von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Michael Nemeroff, Aktienanalyst bei der Credit Suisse, in Bezug auf die Aktien des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse rechnen damit, dass Salesforce Inc. mit dem FQ4-Umsatz zumindest im Rahmen der Markterwartungen von 2,812 Mrd. USD abschneiden wird.Marktrecherchen würden Grund zu mehr Optimismus geben, sowohl im Hinblick auf den Quartalsbericht als auch die Pipeline. Partner hätten die starke Nachfrage nach Cloud-Angeboten hervorgehoben.In ihrer Salesforce.com-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "outperform" ein und setzen das Kursziel von 120,00 auf 130,00 USD herauf.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:90,90 Euro -0,74% (20.02.2018, 13:28)