Börsenplätze Safran-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

108,98 EUR -0,93% (04.08.2021, 16:34)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

109,50 EUR -1,78% (03.08.2021, 17:39)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (04.08.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, stuft die Aktie des französischen Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran S.A. (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch.Safran werde durch die Pandemie stark gebremst. Das Unternehmen sei dabei jedoch - auch durch umfangreiche Spar- und Effizienzmaßnahmen - jederzeit profitabel geblieben. Im 2. Quartal sei es zu einer klaren Trendwende gekommen. Dieser positive Trend sollte sich fortsetzen, sofern es nicht zu neuen Reiseeinschränkungen komme und die vorhandenen weiter gelockert würden. Diese Annahme werde von zunehmenden Ordereingängen unterstützt. Auf langfristige Sicht seien die Wachstumstrends intakt.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem Kursziel von EUR 130 für die Safran-Aktie fest, was auf dem aktuellen Kursniveau einem "kaufen"-Rating entspricht. (Analyse vom 04.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Safran S.A.": Keine vorhanden.