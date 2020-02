Börsenplätze Safran-Aktie:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (27.02.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Der Umsatz des vierten Quartals 2019 (testiert) habe über der Analysten-Prognose gelegen. Das organische Umsatzwachstum habe sich ohne Basiseffekte im Vergleich zu den Vorquartalen signifikant abgeschwächt. Die Ergebnisentwicklung (in 2019) sowie der Dividendenvorschlag (für 2019) hätten (leicht) über seinen Erwartungen gelegen. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2019 seien mehrheitlich souverän erreicht worden (Ausnahme: organisches Umsatzwachstum).Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 (Umsatzrückgang (Nicht-IFRS) von 0% bis 5% y/y; bereinigtes EBIT (Nicht-IFRS): rund +5% y/y; Anstieg des freien Cashflows) sei hinter seinen Prognosen zurückgeblieben und stehe unter der Bedingung, dass Boeing ab Mitte dieses Jahres die 737MAX wieder ausliefere. Die Mittelfrist-Guidance (2019-2022) wolle Safran (wegen 737MAX, starkes 2019, Absicherungsraten) aktualisieren.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich gesenkt (u.a. EPS (Nicht-IFRS) 2020e: 6,44 (alt: 6,66) Euro; EPS (Nicht-IFRS) 2021e: 6,83 (alt: 7,39) Euro). Beim Markt für zivile Passagier- und Transportflugzeuge handle es sich um einen nachhaltigen Wachstumsmarkt (zudem Bedarf an effizienteren Triebwerken), wovon auch Safran auf Grund seines Knowhows und der Marktstruktur (Oligopol) profitieren sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link