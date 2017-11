Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

90,693 EUR +1,90% (29.11.2017, 13:56)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

91,06 EUR +2,42% (29.11.2017, 16:07)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (29.11.2017/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst von der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Die strategische Konzentration auf die Kernkompetenzen und die Trennung von Randgeschäften mache sich in ordentlichen Wachstumsraten der verbliebenen Geschäftsbereiche bemerkbar. Die neue LEAP-Triebwerksgeneration sowie die Beteiligung an diversen noch in der Entwicklung befindlichen Flugzeugprogrammen sollte den Wachstumspfad durch steigende Erstausrüsterauslieferungen weiter untermauern. Diese würden zugleich die Basis für das Servicegeschäft verbreitern. Die operative Stärke habe die Unternehmensführung durch die Erhöhung der Umsatzguidance untermauert. Jedoch hätten sich letztlich auch Bremsspuren durch die Euro-Stärke gezeigt, deren Ergebnisauswirkung mangels entsprechender Q3-Berichterstattung zunächst abzuwarten bleibe.Wolfgang Donie, Aktienanalyst von der Nord LB, erhöht das Kursziel von EUR 77,00 auf EUR 85,00 und bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Safran-Aktie. (Analyse vom 29.11.2017)