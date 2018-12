Tradegate-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

0,904 Euro +0,44% (06.12.2018, 11:38)



TSE-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

CAD 1,36 +0,74% (05.12.2018)



ISIN Sabina Gold & Silver-Aktie:

CA7852461093



WKN Sabina Gold & Silver-Aktie:

A0YC9U



Ticker-Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie Deutschland:

RXC



TSE Ticker Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie: SBB



Kurzprofil Sabina Gold & Silver Corp.:



Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) ist ein in Kanada beheimateter Edelmetallproduzent. Die Minenaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die Nunavut-Region, Kanada (Back River-Goldprojekt und Silber Royalty beim Hackett River Projekt). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver.

Montreal (www.aktiencheck.de) - Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse des Analysten John Sclodnick von National Bank Financial:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst John Sclodnick vom Investmenthaus National Bank Financial in Bezug auf die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Aktienkurses.Die Analysten von National Bank Financial haben eine Aktualisierung des Bewertungsmodells für Sabina Gold & Silver Corp. vorgenommen.Analyst John Sclodnick kürzt das Kursziel von 2,75 auf 2,60 CAD, hält aber an der insgesamt positiven Einschätzung des Titels fest.In ihrer Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von National Bank Financial das "outperform"-Votum.Börsenplätze Sabina Gold & Silver-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:0,903 Euro +0,78% (06.12.2018, 14:05)