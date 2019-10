Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (02.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die S&T-Aktie sei in den letzten Tagen wieder deutlich zurückgefallen. Fundamentale Gründe für den Rücksetzer gebe es keine. Der IT-Dienstleister befinde sich auf Wachstumskurs und dürfte seine eigenen Planvorgaben für das laufende Jahr erreichen. Analysten würden deutliches Kurspotenzial sehen. Rücksetzer hätten sich in der Vergangenheit immer als lukrative Trading-Chance erwiesen.Die frühe Ausrichtung auf Megatrends wie Internet der Dinge und Industrie 4.0 mache sich bei S&T bezahlt. Operativ befinde sich der IT-Dienstleister auf Rekordfahrt. Im ersten Halbjahr habe die EBITDA-Marge mit 9,4 Prozent bei einem Umsatzplus von zwölf Prozent bereits an der kurzfristig angepeilten Zielmarke von zehn Prozent gekratzt. Der Auftragsbestand sei um 24 Prozent auf über 750 Millionen Euro gestiegen.Ein Selbstläufer sei das Ganze aber dennoch nicht. Um seinen Zielen nachzukommen, müsse der Vorstand die Integration und Multiplikation des umfangreichen und wertvollen Know-hows vorantreiben, das durch die letzten Akquisitionen von Exceet, XTRO und KCC hinzugewonnen worden sei - zumal spätestens im kommenden Jahr neue Übernahmen dazukommen dürften.Profitabilität, Effizienz und Cashflow stünden bei Vorstand Hannes Niederhauser daher im Fokus. "Wir haben im Industrie-4.0-Markt bereits heute eine führende Technologie - damit muss es möglich sein, in den nächsten Jahren führende Gewinnmargen zu erzielen", gebe der Firmenlenker die Richtung vor. In der Zukunft wolle er sich daher nicht nur auf die "beste Technologie verlassen", sondern die "Pferdestärken auch besser auf die Straße bringen".Die nächsten Zahlen gebe es am 7. November. Fünf Analysten würden den Kauf der Aktie empfehlen und sie im Schnitt bei 26,60 Euro fair bewertet sehen. Das ergebe damit eine Chance von über 50 Prozent.Bleibe S&T auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad und werde die Marge wie geplant gesteigert, dürfte die Aktie auch die aktuelle Kursdelle wieder schnell ausbügeln. Die letzte dynamische Gegenbewegung habe die Aktie innerhalb weniger Tage von 17,05 Euro bis in den Bereich um 20,50 Euro geführt."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf ein weiteres schnelles Comeback der S&T-Aktie, so Michael Schröder. (Analyse vom 02.10.2019)