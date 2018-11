Börsenplätze S&T-Aktie:



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (09.11.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Das Unternehmen habe starke Q3-Zahlen präsentiert. Der Titel lege vor Xetra-Start rund 4% zu. Auch die Prognose beim Ergebnis setze S&T für 2018 hoch.Die Digitalisierung der industriellen Produktion treibe das Wachstum des IT-Dienstleisters an. Nach einem Umsatz- und Ergebniszuwachs in Q3 sei das Unternehmen jetzt optimistischer für das operative Ergebnis (EBITDA) im Gesamtjahr 2018. "Für das Geschäftsjahr 2018 fehlt nun noch der Schlussspurt, aber wir sehen erfreulicherweise bereits heute, dass wir unsere EBITDA-Prognose von mindestens 80 Millionen Euro auf mindestens 88 Millionen Euro übertreffen werden", habe Unternehmenschef Hannes Niederhauser gesagt. Bis 2023 möchte das Unternehmen seinen Umsatz wie bisher prognostiziert auf zwei Mrd. Euro verdoppeln, und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf mehr als 200 Mio. Euro steigern.Die starken Zahlen samt erfreulichen Ausblick würden dem Wertpapier heute Rückenwind bescheren. Es sei abzusehen, dass der Widerstand bei 22,50 Euro geknackt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link