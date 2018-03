Da das Kursziel von 20 Euro inzwischen erreicht wurde, heben die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" das Kursziel auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten auf 30 Euro und empfehlen die S&T-Aktie erneut zum Kauf. (Analyse vom 28.03.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy.



Haar (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT).Foxconn, einer der größten Fertigungsbetriebe für elektronische Produkte mit einem Umsatz von rund 150 Mrd. US-Dollar und mehr als 1,3 Mio. Mitarbeitern, plane noch in diesem Jahr einen Börsengang der Einheit Foxconn Industrial Internet in Shanghai. Die Einheit habe in 2017 einen Gewinn von über 2,5 Mrd. Dollar erzielt. Mit dem Börsengang solle die ohnehin schon prall gefüllte Kriegskasse des Konzerns um weitere ca. 4,5 Mrd. Dollar gefüllt werden. Der Börsenwert könnte sich auf 50 bis 60 Mrd. Dollar belaufen.Die neue Einheit wolle im großen Wachstumsmarkt Automatisierung eine signifikante Rolle spielen. Die taiwanesische Foxconn werde sich durch diesen Schritt massiv an China annähern. China "is the place to be". Das Reich der Mitte habe sich zum Ziel gesetzt, bei der Automatisierung eine Weltrolle einnehmen zu wollen. Akquisitionen würden bei Foxconn natürlich dazu gehören, um die eigenen strategischen Ziele zu erreichen. Größter Player in diesem Markt sei Siemens. Gefolgt von ABB und den Amerikanern Rockwell Automation und Emerson Electric sowie der französischen Schneider Electric. Keine dieser Firmen werde Foxconn kaufen können. Selbst das Vorhaben, sich wesentlich an Rockwell zu beteiligen, sei gescheitert.Gut möglich, dass die Taiwanesen sich bei der Automatisierung nach etwas "kleineren" Firmen in diesem Sektor umschauen würden. In diesem Zusammenhang könnte es bei der im TecDAX notierten S&T sehr spannend werden. Über eine Tochtergesellschaft sei Foxconn bei S&T mit aktuell rund 22% beteiligt. Die Beteiligung habe einst bei knapp 30% gelegen. Aufgrund einer Kapitalerhöhung sowie der Ausgabe von neuen Aktien im Rahmen der Kontron-Übernahme habe sich die Beteiligung entsprechend reduziert. Wie den Experten S&T-CEO Hannes Niederhauser im Hintergrundgespräch mitteile, hätten die Taiwanesen ihre Beteiligung um 2% auf 24% erhöht.Aus dem Markt sei zu hören, dass sich grosso Holding, eine Gesellschaft des Aufsichtsratsvorsitzenden Erhard F. Grossnigg, von 2% seiner Anteile getrennt habe. Es sei davon auszugehen, dass die Asiaten ihre Beteiligung wieder auf knapp 30% erhöhen würden. Im Zuge des Börsengangs von Foxconn in China könnte sogar eine mehrheitliche Übernahme von S&T möglich sein. Niederhauser habe sich hierzu nicht äußern wollen. "Vorstellen kann ich mir natürlich sehr viel. Wir haben zumindest großes Interesse, die operative Zusammenarbeit mit Foxconn zu erhöhen. Über alles andere muss ich mir keine Gedanken machen."Niederhauser habe die Vorstellung, binnen fünf Jahren den Umsatz auf 2 Mrd. Euro zu verdoppeln. "Wir wollen pro Jahr mindestens um 10% wachsen. Neben organischem Wachstum schauen wir uns auch wieder intensiv nach Übernahmen um". Die EBITDA-Marge solle sich in den nächsten zwei bis drei Jahren auf mindestens 10% belaufen. Mit einer gut gefüllten Kasse von mehr als 200 Mio. Euro könne Niederhauser auf Einkaufstour gehen. "Wir haben die Übernahme von Kontron gut verdaut. Im Fokus haben wir derzeit Zukäufe im Softwaresektor in den USA". Die Objekte der Begierde würden zwischen 25 und 35 Mrd. Dollar umsetzen. Zudem wolle S&T die Minderheiten bei Kontron komplett übernehmen. Derzeit habe S&T die Schwelle von 95% bei Kontron überschritten. "Wir sind bereit, den Squeeze-out einzuleiten."Für das Jahr 2018 peile S&T die Umsatzmilliarde an. "2018 ist gut gestartet. Wir sehen keine Abkühlung des Geschäfts, wenngleich die Umsatzmilliarde ein anspruchsvolles Ziel ist", sage Niederhauser. Das EBITDA solle sich in diesem Jahr auf mindestens 80 Mio. Euro belaufen. Abschreibungen würden den Gewinn um ca. 23 bis 24 Mio. Euro schmälern. Unbekannt sei derzeit die Steuerquote für 2018, da die Nutzung der Höhe der Verlustvorträge von Kontron aktuell noch offen sei. Vor Steuern werde S&T nach unseren Berechnungen einen Gewinn von 50 bis 55 Mio. Euro ausweisen. Die eigenen Ziele für das Jahr 2017 habe das Unternehmen erfüllt. "Q4 war ein sehr gutes Quartal. Kontron ist gut verlaufen und das S&T-Geschäft noch stärker als erwartet. Unsere Ziele wurden erreicht, und wir haben zudem einen starken Cashflow erzielt". Für 2017 dürfte S&T einen Umsatz von ca. 880 Mio. Euro ausweisen bei einem EBITDA von bis zu 65 Mio. Euro.S&T habe sich an der Börse großartig entwickelt. Die Erfolgsgeschichte sei noch lange nicht vorbei. Ob mit Foxconn als Mehrheits- oder Minderheitsgesellschafter: S&T 2.0 könnte durch Embedded Server den Umsatz mittelfristig auf 2 Mrd. Euro verdoppeln und erneut durchstarten.