London (www.aktiencheck.de) - Es ist erstaunlich, dass selbst inmitten der Coronavirus-Pandemie der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) über 2.600 Punkte notiert, so WisdomTree Head of Research Chris Ganatti.Unter dem Strich stehe außer Frage, dass es Chancen gibt. Eine, die uns besonders am Herzen liegt, ist der Sektor Cloud Computing, so die Experten von WisdomTree. Aktien in diesem speziellen Bereich hätten sich als massiver Katalysator erwiesen, da derzeit beispielsweise viele Menschen über längere Zeiträume von zu Hause aus arbeiten würden. Der Komfort durch die Cloud sei in gewisser Weise noch nie so hoch gewesen wie heute, und bestimmte Unternehmen wie Zoom Video Communications hätten innerhalb kürzester Zeit ein unglaubliches Benutzerwachstum verzeichnet."Unserer Ansicht nach wäre es falsch anzunehmen, dass die Coronavirus-Pandemie vollständig hinter uns liegt, da es noch keine endgültige Heilung gibt. Viele Länder auf der ganzen Welt haben weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Märkte könnten weitere Rückschläge erleiden. Etwas Geduld könnte sich jedoch lohnen, denn Gesellschaft und Märkte werden aus diesen Problemen herauskommen." (07.04.2020/ac/a/m)