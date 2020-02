Ausblick: Der Index dürfte weiter abgeben und wahrscheinlich auch die Marke von 3.200 Punkten aufgeben. Unter 3.300 Punkte seien Aufwärtsbewegungen als normale Korrekturen im übergeordneten, frischen Abwärtstrend zu sehen. Die zahlreichen offenen Kurslücken auf der Unterseite könnten als Wegmarken der Bären dienen.



Die Short-Szenarien: Der Index drehe unter 3.300 Punkten wieder nach unten ab und nehme Kurs auf die Marke von 3.200 Punkten. Falle diese Unterstützung, dürften die Bären die erste offene Kurslücke bei 3.119 Punkten ansteuern, darunter würde direkt die nächste Kurslücke bei 3.095 Punkten folgen. Langfristig wäre sogar ein Kursrückgang bis zum 200er EMA im Wochenchart bei 2.649 Punkte denkbar. Hier seien in der Vergangenheit bereits einige scharfe Korrekturen aufgefangen worden. Kurzfristig stünden aber die Signalmarken von 3.300 Punkten auf der Oberseite und 3.200 Punkten auf der Unterseite im Fokus.



Die Long-Szenarien: Der Index könne die Aufwärtskorrektur ausdehnen und die wichtige Signalmarke bei 3.300 Punkten zurückerobern. Damit würde sich die Lage wieder deutlich aufhellen und ein erneuter Angriff der Bullen auf den langfristigen Fibonacci-Fächer im Wochenchart um 3.330 Punkte wahrscheinlich werden. (04.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bleibt nach dem Abprall vom langfristigen Fibonacci-Fächer mit dem Verlaufshoch bei 3.337 Punkten vom 22. Januar kräftig angeschlagen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index sei in den Vortagen deutlich unter die Räder gekommen und habe am Freitag im bisherigen Verlaufstief der neuen Abwärtsbewegung 3.214 Punkte erreicht. Und habe damit fast punktgenau den 50er EMA bei 3.215 Punkten angelaufen. Der 50er EMA gelte als wichtige kurzfristige Signallinie. Bei einem Durchbruch unter den 50er EMA würde sich die Lage kurzfristig deutlich eintrüben. Bei einem Durchbruch unter den 200er EMA wäre mit einem langfristigen Kursrückgang zu rechnen. Aktuell befinde sich der Index in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend, die aber wohl unter 3.300 Punkten auslaufen sollte.