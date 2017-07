Heute Morgen notiere der S&P 500 bei 2.475/2.473. Er notiere deutlich auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 2.473 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten dann die 2.476, die 2.478 und dann die 2.484/85 Punkte als nächste relevante Anlaufbereiche erreicht werden. Mit einem Überschreiten der 2.485 Punkte könnte der Index dann auch noch die 2.491, die 2.496 und die 2.500 Punkte erreichen.



Könne sich der S&P 500 heute nicht über der 2.473 Punkte-Marke etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 2.470, bzw. bis 2.468 Punkte und dann weiter bis 2.464 bzw. bis 2.458 gehen könnten. Komme es hier zu keiner Stabilisierung, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufbereiche wären dann die 2.454, die 2.450 und dann die 2.448 Punkte.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim S&P 500 seien heute bei 2.479 als auch bei 2.482 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 2.485 als auch bei 2.495 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 2.471/69/66/52/48/44 als auch bei 2.438 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 2.432 als auch bei 2.428/24 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



2.479 (2.482) bis 2.464 (2.458) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (21.07.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 notierte gestern Morgen im Bereich der 2.472/2.474, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich im Handelsverlauf weiter nach oben schieben können und habe am frühen Nachmittag die 2.478,27 Punkte erreicht, wo er sein TH markiert habe. Von hier aus sei es dann in Richtung Süden gegangen. Der Abwärtsdruck habe sich mit Aufnahme des offiziellen Handels verstärkt. Der S&P 500 habe sich aber im Bereich der 2.468 Punkte stabilisieren und auch deutlicher erholen können. Bis zum Handelsschluss habe er sich im Bereich der 2.476/73 Punkte etablieren können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der S&P 500 mit dem Überschreiten der 2.475 Punkte weiter bis in den Bereich der 2.479 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei perfekt getroffen worden. Das Setup habe damit gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 2.471 Punkte knapp unter das nächste Anlaufziel bei 2.469 Punkten gegangen.Chartcheck:TH: 2.478,27 (Vortag: 2.473,29)/ TT: 2.467,88 (Vortag: 2.450,49)/ Range: 10,39 Pkte (Vortag: 12,80 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: