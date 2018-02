Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem besten Jahresauftakt seit 1997 hat der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in den letzten Handelstagen einen charttechnischen "U-Turn" vollzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das gestrige Korrekturtief (2.581 Punkte) lote dabei die Parallele (akt. bei 2.594 Punkten) zum Basisaufwärtstrend seit März 2009 aus. Knapp darunter verlaufe zudem der steile Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 2.540 Punkten). Im Frühjahr würden beide Trendlinien sich schneiden und ein markantes Unterstützungskreuz bilden. Aus charttechnischer Sicht sei es aber unbestritten, dass ein nachhaltiger Rückfall in den Basisaufwärtstrendkanal der letzten neun Jahre eine deutliche Ausdehnung des jüngsten Korrekturimpulses mit sich bringen würde.



Einen Blick wert seien aktuell die quantitativen Indikatoren. Während RSI und MACD zuletzt historische Höchststände erreicht hätten, sei es im Verlauf des Oszillators mittlerweile zum Bruch des seit zwei Jahren bestehenden Indikatoraufwärtstrends gekommen. In der Vergangenheit hätten solche Indikatortrendbrüche oftmals zeitlichen Vorlaufcharakter vor der korrespondierenden Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf besessen. Ein Grund mehr dem o. g. Unterstützungskreuz eine große Aufmerksamkeit zu schenken. (09.02.2018/ac/a/m)