Ausblick: Nach dem vorherigen langen Hochlauf im S&P 500 seien die Bullen wohl am Ende ihrer Kräfte. Die obere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart habe seit über zehn Jahren nicht überwunden werden können.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle wie in den vergangenen zehn Jahren erneut an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart ab und komme mehr und mehr unter Druck. Im Tageschart würde dabei ein kurzfristiges Schwächesignal entstehen, sobald der Index unter den 10er EMA falle. Dann wäre wohl erneut mit einem Rücklauf zum 50er EMA zu rechnen, wo der S&P 500 zuvor stets wieder nach oben abgeprallt sei. Breche der S&P 500 auch unter den 50er EMA durch, wäre ein Rücklauf bis zur unteren Begrenzung des alten, steigenden Trendkanals bei etwas 4.150 Punkten zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 10er EMA halten und damit Stärke zeigen. In der Folge wäre mit einem weiteren Angriff auf den Widerstand bei 4.430 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter höher, wäre die Marke von 4.450 Punkten das nächste Anlaufziel. (03.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bewegt sich weiterhin in einem langen Aufwärtstrend und verläuft dabei im Wochenchart in einem großen Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser Trendkanal habe seit zehn Jahren Geltung und konnte vom S&P 500 bisher nicht nachhaltig nach oben durchbrochen werden. Nach der vorherigen langen Aufwärtsbewegung sei der S&P 500 mittlerweile erneut an der oberen Begrenzung des Trendkanals im Wochenchart angekommen. Dies erkläre auch, warum der S&P 500 im Bereich von 4.400 Punkten kaum noch voran komme und weitgehend seitwärts notiere. Aus dem jüngsten CoT-Report vom Freitag, der die Positionierungen der US-Profis und Kleinanleger im S&P 500 widerspiegle, gehe zudem hervor, dass die Profis ihre Short-Positionen auf den S&P 500 zuletzt deutlich erhöht hätten, also eher von fallenden Kursen ausgehen würden. Die Kleinanleger hätten hingegen ihre Long-Positionen aufgestockt.