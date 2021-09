Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mithilfe der technischen Analyse können Anleger schnell viele Aktien untersuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Darüber würden Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung erhalten. Vor dem Hintergrund dieses Mehrwertes komme der regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tages-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu. Dabei würden die Analysten überprüfen, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich - gemessen an den drei o. g. Kriterien - in einem Haussetrend befinden würden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert von größer als 1 würden als Maßstäbe dienen.Die Prozentsätze für alle drei Regionen würden weiterhin einen Haussetrend signalisieren. Im Vergleich zu der Juni-Auswertung würden die Werte aber durch die Bank schlechter ausfallen. Logischerweise gelte dieser Zusammenhang erst recht im Vergleich zu den Rekordprozentsätzen vom April. Die Hausse werde also von weniger Einzeltiteln getragen, sodass der Grad an Selektivität zunehme. Am heikelsten sei diese Entwicklung in den USA, wo S&P 500® und NASDAQ 100 fast täglich neue Allzeithochs erreichen würden. (03.09.2021/ac/a/m)