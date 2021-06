Ausblick: Der S&P 500 befinde sich übergeordnet in einem Aufwärtstrend aber seit April in einer ausgedehnten Seitwärtsphase. Möglicherweise erreiche der S&P 500 an der oberen Begrenzung im Wochenchart ein Verlaufshoch.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart wieder nach unten ab und leite eine längere Abwärtskorrektur ein. Das Kursziel könnte dabei langfristig am unteren Fibonacci-Fächer bei aktuell etwa 3.780 Punkten liegen. Im Tageschart würde dabei ein neues Schwächesignal mit einem Durchbruch unter den 10er EMA bei aktuell 4.180 Punkten entstehen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 10er EMA halten und einen Anstieg zum Verlaufshoch bei 4.238 Punkten durchführen. Gehe es weiter höher, wäre ein weiterer Anstieg zur oberen Begrenzung des flach steigenden Trendkanals bei etwa 4.260 Punkten zu erwarten. (01.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist im Wochenchart direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals angekommen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.An dieser Begrenzung des langfristigen, über zehn Jahre alten Trendkanals, sei der S&P 500 in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt. Und auch aktuell bewege sich der S&P 500 hier seit Wochen seitwärts und verliere an Aufwärtsdynamik. Im Tageschart habe der S&P 500 zuvor einen Doppelboden am 50er EMA bilden und von hier wieder nach oben abdrehen können. Dabei habe auch der 10er EMA nach oben durchbrochen werden können. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben über den 10er EMA sei bisher aber nicht gelungen. Der S&P 500 tendiere aktuell leicht über dem 10er EMA seitwärts und habe eine Reihe von kleinen Tageskerzen ausgebildet, die eher auf neue Schwäche hindeuten würden.