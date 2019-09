Ausblick: Durch dieses negativen Kursmuster könnten die Bären nun Morgenluft wittern. Doch diese bearishe Kerzenkonstellation müsse erst noch heute bestätigt werden. Erst dann wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiv.



Die Long-Szenarien: Noch hätten die Bullen die besseren Karten in der Hand. Und sollte das gestrige Tagestief bei 2.969 Punkten heute verteidigt werden, könnte noch ein Anstieg bis ca. 3.000 Punkte erfolgen. Auf diesem Kursniveau dürfte dann ein weiterer Anstieg den Käufern sehr schwer fallen. Erst über 3.028 Punkten würde ein neues Allzeithoch entstehen.



Die Short-Szenarien: In den letzten Tagen seien mehrere Kurslücken in den Chart gerissen worden. Nach einem Tagesschlusskurs unter 2.969 Punkte könnten die Marktteilnehmer diese Kurslücken anvisieren. Das erste Gap wäre bei Kursen um 2.940 Punkte geschlossen. Die zweite Kurslücke liege knapp oberhalb der 2.900 Punkte-Marke. Von dieser Marke könnte sich der Index jedoch bullish abstoßen. (10.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der marktbreite S&P 500-Index konnte sich im August wiederholt bullish an der 200-Tage-Linie abstoßen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch zunächst seien die Käufer mehrmals an dem EMA50 gescheitert. Diese wichtige Durchschnittslinie sei bei rund 2.925 Punkten verlaufen. Erst in der vergangenen Woche hätten die Bullen diese Widerstandslinie nachhaltig überwinden und ein Hoch bei 2.985 Punkten ausbilden können. Dieses Verlaufshoch sei heute mit einem Anstieg bis 2.989 Punkte aus dem Markt genommen worden. Doch dieses hohe Kursniveau hätten die Käufer nicht halten können. Zur Schlussglocke habe der S&P 500-Index bei 2.978 Punkten notiert. Da der Kursverlauf negativ gewesen sei, sei eine bearishe Tageskerze entstanden.