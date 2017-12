Der S&P 500 notiere im Bereich der 2.636/2.641 Punkte und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index über die 2.640 Punkte-Marke zu etablieren. Damit hätte der S&P 500 dann die Möglichkeit, die 2.644/45 und dann die 2.651 bzw. die 2.656/57 Punkte zu erreichen. Gehe es heute über die 2.656/57 Punkte, so wären die 2.663, die 2.669 und die 2.675 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der S&P 500 heute nicht über der 2.640 Punkte-Marke etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst an die 2.636 bzw. 2.633 Punkte gehen könnten. Komme es hier zu keinen Erholungen, so könnte der Index die 2.625 bzw. die 2.621 und dann die 2.616 bzw. die 2.609 Punkte als Anlaufziele infrage kommen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim S&P 500 seien heute bei 2.635 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 2.638 als auch bei 2.652/57/69 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 2.632/18/15 als auch bei 2.609/04 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 2.595/92 als auch bei 2.588/85 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. 2.651 (2.663) bis 2.636 (2.617) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (01.12.2017/ac/a/m)



Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 notierte gestern Morgen im Bereich der 2.621/2.625 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich gestern in dynamischen Impulsbewegungen weiter nach Norden schieben können. Dabei habe es offensichtlich kein Halten mehr gegeben. Der S&P 500 habe bei 2.657 Punkten sein TH und ein neues ATH markiert. Zwar habe das Level bis zum Handelsende nicht ganz gehalten werden können, der Index sei bis Handelsende wieder unter die 2.650 Punkte gerutscht. Die Range sei mit 32 Punkten eine der höchsten in diesem Jahr gewesen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, das der S&P 500 mit dem Überschreiten der 2.641 Punkte bis maximal 2.645 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei deutlich übertroffen worden, das Setup habe nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien nicht wesentlich unter die 2.625 Punkte gegangen, die unteren Anlaufziele seien nicht erreicht worden.TH: 2.657,53 (Vortag: 2.634,62)/ TT: 2.624,93 (Vortag: 2.620,03)/ Range: 32,60 Pkte (Vortag: 14,59 Pkte)Der S&P 500 habe sich mittlerweile verbindlich über der EMA20 etablieren können. Er habe sich im Daily über die OK seines Kanals schieben können, der in den vergangenen Tagen ein Deckel sei. Diesen habe er bullisch getriggert. Damit sei der Weg nach Norden frei. Rücksetzer bis in den Bereich der 2.605/2.595 Punkte seien problemlos.Ausblick für den heutigen Handelstag: