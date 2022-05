Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Thema hatten wir letzte Woche bereits diskutiert: Per Monatsultimo steht beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Minus von fast 14% tatsächlich der schlechteste Jahresbeginn seit 1942 zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In ihrer Datenhistorie zurück bis ins Jahr 1928 sei die Kursentwicklung in den ersten vier Monaten nur 1942, 1939 und 1932 noch schwächer ausgefallen. Auch charttechnisch stehe derzeit einiges auf dem Spiel: So habe der April die Ausprägung eines roten Blocks gebracht, der die Haltezone der letzten vier Monate zwischen 4.223 und 4.115 Punkten zur Disposition stelle. Ein Bruch dieser Bastion würde die angeschlagene Verfassung der amerikanischen Standardwerte weiter verschärfen - und zwar aus zwei Gründen. Zum einen müsse dann von einer Topbildung mit einem Abschlagspotenzial von 700 Punkten ausgegangen werden. Zum anderen drohe eine alte Tradingweisheit zum Tragen zu kommen: "Was es nach oben versucht hat und gescheitert ist, versucht es in der Folge nach unten". Entsprechend könne bei einer negativen Weichenstellung ein Stresstest der 38-Monats-Linie bzw. des Aufwärtstrends seit 2011 (akt. bei 3.646/3.509 Punkten) nicht ausgeschlossen werden, zumal der trendfolgende MACD auf historisch hohem Niveau gerade erst ein neues Ausstiegssignal generiert habe. (03.05.2022/ac/a/m)



