Ausblick: Der S&P 500 sei nach dem jüngsten Kurseinbruch auch im großen Bild stark angeschlagen. Eine normale Gegenbewegung auf die vorherigen Verluste sei zu erwarten. Aber ob vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Verwerfungen ein nachhaltiger Richtungswechsel gelinge, bleibe abzuwarten.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne zu einer Gegenbewegung ansetzen und zunächst die Kurslücke bei 2.901 Punkten anvisieren. Gehe es weiter höher, könnte noch die Kurslücke bei 2.999 Punkten geschlossen werden. In der Folge dürfte der Index aber wieder abgeben und eine neue Abwärtswelle starten.



Die Short-Szenarien: Der Index gebe nach den vorherigen starken Verlusten direkt weiter ab und laufe zunächst die Marke von 2.700 Punkten an. Gehe es weiter tiefer, dürfte der 200er EMA im Wochenchart bei 2.670 Punkten anvisiert werden. Darunter würde sich die Lage kräftig eintrüben und es könnte ein Rücklauf zum unteren Fibonacci-Fächer bei 1.930 Punkten folgen. (10.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist am Vortag weiter kräftig unter Druck geraten und mit einem Abschlag von 7,6% bei 2.746 Punkten aus dem Handel gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tagestief seien 2.734 Punkte erreicht worden. Seit dem Verlaufshoch vom 19. Februar bei 3.393 Punkten sei der Index damit in rund drei Wochen um 659 Punkte gefallen und damit kräftig überverkauft. Nach oben würden sich nun drei offene Kurslücken befinden, bei 2.901, 2.999 und 3.328 Punkten. Diese Gaps könnten als Anlaufmarken bei einer wohl bald startenden Gegenbewegung dienen. Am heutigen Dienstag wolle US-Präsident Trump Maßnahmen präsentieren, um die US-Wirtschaft in Folge der Coronavirus-Epidemie zu unterstützen. Dieses Hilfspaket sollten seinen Angaben zufolge "umfangreich" ausfallen und könnte den Startschuss für eine Gegenbewegung liefern.