Ausblick: Halte der Fibonacci-Fächer erneut und pralle der S&P 500 abermals nach unten ab, könnte der Index nach dem langen Hochlauf vor einer längeren Korrektur stehen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne den Fibonacci-Fächer im Fünf-Jahreschart nicht überwinden und pralle nach unten ab. Die erste Anlaufmarke wäre dann der 10er EMA bei aktuell 3.450 Punkten. Gehe es weiter tiefer, dürften die Bären Kurs auf den 50er EMA bei aktuell 3.290 Punkten nehmen. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage für die Bullen langsam eintrüben und ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung stattfinden. Ein Bruch des Trendkanals dürfte direkt Anschlussverkäufe und erhöhte Abwärtsdynamik bis zur Unterstützung bei zunächst 3.150 Punkten nach sich ziehen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 10er EMA halten und zeige damit weiteren Aufwärtswillen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Fibonacci-Fächer bei 3.530/3.540 Punkten. Möglicherweise könnten die Bullen sogar etwas über den Fibonacci-Fächer ansteigen, so wie im Januar 2018. Ob der Fibonacci-Fächer aber langfristig erobert werden könne, bleibe aber abzuwarten. (01.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500-Index kennt seit Wochen nur eine Richtung - nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die letzte echte Korrektur habe Ende Juni mit dem Rücklauf zum 50er EMA im Tageschart bei 2.999 Punkten stattgefunden. In der Folgen habe der S&P 500 wieder hoch gezogen und am 30. Juni bei 3.086 Punkten den für den sehr kurzfristigen Verlauf wichtigen 10er EMA erobern können. Seitdem seien alle Abwärtskorrekturen im Bereich des 10er EMA ausgelaufen. Und solange der 10er EMA weiter halte, dürfte der S&P 500 direkt weiter zulegen. Allerdings notiere der Index bereits in dünner Luft über dem steigenden Trendkanal. Und im Wochenchart auch direkt am oberen Fibonacci-Fächer. Hier sei der S&P 500 bereits 2018 und im Februar 2020 nach unten abgeprallt. Ob nun der Durchbruch nach oben gelinge, bleibe abzuwarten.