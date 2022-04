Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 haben sich am Dienstag nur wenig von der Stelle bewegt, so die Experten von XTB.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) erhole sich am Dienstag, nachdem das Paar wenige Pips vor dem gestrigen Tagestief gedreht habe. Die Erholung sei jedoch mit knapp 10 Pips bisher recht schwach. Am Montag sei die Abwärtsbewegung für einen dritten Handelstag in Folge fortgesetzt worden. Die runde 1,10er Marke habe dabei nicht als Unterstützung dienen können - diese sei erst am vergangenen Dienstag zurückgewonnen worden. Im Tageschart bleibe die kurzfristige Struktur dennoch bullisch, da die Tiefs der Vorwoche nicht unterschritten worden seien - unterhalb von 1,0943 könnten die Verkäufer wieder übernehmen.Der DAX habe sich am Dienstag schnell von dem vorbörslichen Rücksetzer erholt und zu Beginn des europäischen Handels die 50-Tage-Linie getestet. Seit über einer Woche versuche der deutsche Leitindex, den gleitenden Durchschnitt zu überwinden - die Rückkehr der vergangenen Woche sei nur von kurzer Dauer gewesen. Doch die Käufer würden nicht locker lassen, da am Montag ein erneuter Annäherungsversuch gefolgt sei. Um den kurzfristigen Aufwärtstrend zu bestätigen, müssten die Hochs der Vorwoche, die unterhalb der 15.000er Marke zu finden seien, durchbrochen werden. (05.04.2022/ac/a/m)