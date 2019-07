Ausblick: Die sensationelle Rally gehe im Juli nun in die nächste Runde, da die Zwischenkorrektur nur ein paar Tage gedauert habe. Der S&P 500-Index habe trotz Rekordständen noch etwas Spielraum nach oben, um das alte ausgegebene Kursziel noch zu erreichen.



Die Long-Szenarien: Solange der Index über der runden 3.000 Punkte-Marke verharre, dürften die Bullen noch von einem Anstieg bis 3.025 bzw. 3.030 Punkte träumen. Sollte auf diesem Kursniveau ein eindeutiges Umkehrsignal vorliegen, könnte allerdings endlich ein größerer Kursrückgang bevorstehen. Die Korrekturbewegung sollte dann mindestens bis 2.950 Punkte laufen.



Die Short-Szenarien: Trotz der bärischen Tageskerze hätten sich die Bären noch keinen eindeutigen Vorteil erspielt. Erst ein Tagesschlusskurs unter 3.000 Punkten würde die Situation etwas ändern. Ein handfestes Verkaufssignal würde erst unterhalb von 2.950 Punkten entstehen. In diesem Fall wäre mit einem Rückgang bis 2.870 Punkten zu rechnen. (16.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der marktbreite S&P 500-Index konnte in der vergangenen Woche zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte die 3.000 Punkte-Marke überqueren und ein Wochenhoch bei 3.014 Punkten ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Wochenschlusskurs habe fast genau auf diesem Verlaufshoch gelegen. Durch dieses Muster sei ein bullischer Start in die neue Woche eine ausgemachte Sache gewesen. Doch kurz nach Eröffnungen hätten die Marktteilnehmer direkt ihre Gewinne mitgenommen. Zuvor hätten sie noch ein neues Allzeithoch bei 3.017 Punkten ausbilden können. Das Tagestief habe bei 3.008 Punkten gelegen. Geschlossen habe der marktbreite S&P 500-Index bei 3.014 Punkten.