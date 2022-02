Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 4.818 Punkten in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Dabei sei zunächst der 10er-EMA nachhaltig unterschritten und damit ein bearishes Signal generiert worden. In der Folge sei der S&P 500 auch unter den 50er-EMA und unter die steigende Unterstützungslinie im Tageschart gerutscht. Die Abwärtsdynamik habe sich verstärkt und der Index im Verlaufstief die Marke von 4.222 Punkten erreicht. In der Folge habe er seitwärts tendiert und einen Boden im Bereich von 4.300 Punkten gebildet, bevor dann eine Gegenbewegung gestartet sei. Dabei habe der S&P 500 den 10er-EMA nachhaltig nach oben durchbrechen und damit kurzfristige Stärke demonstrieren können. Am 50er-EMA sei der Index dann aber mit dem Verlaufshoch bei 4.595 Punkten wieder nach unten abgeprallt und pendle aktuell um den 10er-EMA seitwärts.



Ausblick: Der Abwärtstrend sei noch intakt, solange der 50er-EMA nicht nachhaltig nach oben durchbrochen werde. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 bestätige die bearishe Tageskerze vom Vortag und rutsche weiter unter den 10er-EMA nach unten ab. Die erste Anlaufmarke wäre dann der 200er-EMA im Bereich von 4.400 Punkten. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei 4.300 Punkten zu rechnen. Darunter wäre das Verlaufstief bei 4.222 Punkten die nächste Anlaufmarke. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne den 10er-EMA verteidigen und erneut zum 50er-EMA hochlaufen. Gelinge den Bullen hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, würde ein weiteres Stärkesignal generiert und ein Hochlauf zur steigenden vorherigen Unterstützungslinie wahrscheinlich werden, die nun zum Widerstand gedreht sei. Erst mit einem Durchbruch über die steigende Widerstandslinie würde sich die Lage auch langfristig wieder aufhellen. (08.02.2022/ac/a/m)



