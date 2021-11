Ausblick: Der S&P 500 bewege sich aktuell klar im Aufwärtstrend aber in sehr dünner Luft.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart nach unten ab und leite eine neue Abwärtsbewegung ein. Würden die Bären dann auch unter den 10er EMA nach unten durchbrechen, wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 50er EMA bei aktuell 4.559 Punkten zu rechnen. Darunter würde sich die Lage für den S&P 500 weiter eintrüben und ein Kursrückgang zur Unterstützung bei 4.300 Punkten zu erwarten sein.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne nachhaltig aus dem steigenden Trendkanal im Wochenchart nach oben ausbrechen und damit ein langfristiges Stärkesignal generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre dann zunächst bei 4.700 Punkten zu sehen.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befand sich seit dem Verlaufshoch bei 5.545 Punkten in einem Abwärtstrend und ist dabei, aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Bereich von 4.280/4.300 Punkten habe der S&P 500 dabei einen Boden bilden und von hier einen neuen Anstieg starten können. Dabei habe zunächst der 10er EMA und in der Folge auch der 50er EMA nach oben durchbrochen und damit ein sehr bullishes Signal generiert werden können. Zudem sei es auch zu einer bullishen Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA gekommen, womit ein weiteres Stärkesignal geliefert worden sei. Der S&P 500 sei dann auch weiter angestiegen und habe sich dabei bisher klar über dem 10er EMA bewegen können, was auf die Stärke im Index hinweise. Aktuell sei der Index aber erneut an der unteren Trendkanalbegrenzung im Tageschart und an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart angekommen.