Ausblick: Der S&P 500 zeige weiterhin Stärke und könne sich im oberen Bereich des langfristig steigenden Trendkanals halten. Ob jedoch noch ein nachhaltiger Durchbruch aus dem Trendkanal gelinge, bleibe fraglich.



Die Short-Szenarien: Der Index sei überhitzt und drehe im Bereich von 3.100 Punkten wieder nach unten ab. In der Folge würden die Bären Kurs auf die erste offene Kurslücke bei 3.046,90 Punkten nehmen, um diese zu schließen. Gehe es weiter tiefer, dürfte ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei 3.000 Punkten erfolgen. Erst unter 3.000 Punkte würde sich die Lage auch im großen Bild wieder eintrüben und ein längerer Kursrückgang möglich werden.



Die Long-Szenarien: Der Index könne weiter zulegen und sich erneut der Marke von 3.100 Punkten nähern. Den Bullen gelinge schließlich ein Durchbruch über diesen Widerstand hinaus. Dann würde sich der nächste Widerstand nur knapp darüber bei 3.110 Punkten befinden. (12.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 notiert seit Tagen direkt an der oberen Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Vorwoche sei der Index an der Marke von 3.100 Punkten knapp gescheitert und habe im Wochenhoch 3.097 Punkte erreicht. Am Vortag sei der S&P 500 bei 3.087 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Bullen würden weiterhin unter der Marke von 3.100 Punkten lauern und könnten einen neuen Versuch zu einem Ausbruch aus dem Trendkanal wagen. Allerdings befinde sich der Index weiterhin in sehr dünner Luft, sodass ein Ausbruch den Boden für einen weiteren Anstieg noch fragiler machen würde. Der bekannte Fear&Greed-Index von CNN Business notiere aktuell bei 89 von 100 Punkten im Bereich Extreme Greed und zeige damit die bereits starke Überhitzung im S&P 500 an.