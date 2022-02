Ausblick: Der Abwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt, für den weiteren Kursverlauf stehe aber nun der 200er EMA im Fokus.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne sich nur kurzfristig am 200er EMA halten und tauche dann weiter nach unten ab. Werde auch das Verlaufstief bei 4.364 Punkten unterschritten, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 4.300 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, wäre das Verlaufstief bei 4.222 Punkten die nächste Anlaufmarke. Darunter wäre dann mit einem Rücklauf zum unteren Fibonacci-Fächer im Wochenchart zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich im Bereich des 200er EMA im Tageschart fangen und von hier aus wieder ansteigen. Die erste Anlaufmarke wäre in diesem Fall der 10er EMA im Tageschart, gefolgt vom 50er EMA. Erst über dem 50er EMA würde sich die Lage für den S&P 500 wieder deutlich aufhellen und ein weiterer Anstieg zum Widerstand im Bereich von 4.700 Punkten möglich werden. (15.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 4.818 Punkten in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien Aufwärtskorrekturen in der Regel im Bereich des 10er EMA, in der Extension im Bereich des 50er EMA ausgelaufen. Das bisherige Verlaufstief der Abwärtskorrektur sei bei 4.222 Punkten markiert worden. In der Folge habe der S&P 500 wieder ansteigen und Kurs auf den 50er EMA nehmen können. Hier sei der Index wieder nach unten abgeprallt und habe dabei ein bearishes Doppeltop direkt am 50er EMA ausgebildet. Dieses sei auch bestätigt worden, der S&P 500 sei wieder nach unten abgesackt und auch unter den 10er EMA gefallen, womit kurzfristig weitere Schwäche angedeutet worden sei. Aufgefangen worden sei der S&P 500 am Vortag am 200er EMA. Nach dem Verlaufstief bei 4.364 Punkten habe sich eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper gebildet.