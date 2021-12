Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 übergeordnet intakt, allerdings befinde sich der S&P 500 in einer Abwärtskorrektur.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne nicht nachhaltig über den 10er EMA im Tageschart ansteigen und pralle in diesem Bereich wieder nach unten ab. Komme es dann auch zu einem nachhaltigen Durchbruch unter den 50er EMA, würde sich die Lage für den S&P 500 auch mittelfristig eintrüben. Dabei stehe aktuell die Unterstützung um 4.500 Punkte im Fokus. Rutsche der S&P 500 hier nach unten durch, könnte sich schnell neue Abwärtsdynamik bis in den Bereich von 4.300 Punkte und zum 200er EMA entwickeln.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich im Bereich von 4.500 Punkten halten und deutlich über den 10er EMA ansteigen. In diesem Fall würde der S&P 500 kurzfristig Stärke zeigen und es würde ein Anstieg zum Widerstand bei 4.650 Punkten möglich werden. Darüber würde die Marke von 4.700 Punkten in den Fokus rücken. (07.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend und verläuft dabei im Wochenchart in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den vergangenen zehn Jahren sei dem S&P 500 dabei kein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal gelungen. Immer wieder sei der S&P 500 an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart nach unten abgeprallt. In den Vorwochen sei dem S&P 500 ein kurzer Ausbruch nach oben aus diesem steigenden Trendkanal heraus gelungen. Das Verlaufshoch sei bei 4.743 Punkten gebildet worden, dann sei es wieder abwärts gegangen. Mit dem Fehlausbruch aus dem steigenden Trendkanal könnte sich eine Bullenfalle gebildet haben, eine bearishe Formation mit wieder fallenden Kursen. Dabei stehe im Tageschart der 10er EMA im Fokus. Solange der S&P 500 den 10er EMA nicht nachhaltig überwinden könne, sei mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.