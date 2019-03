Xetra-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (18.03.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) und erhöht das Kursziel 20,50 auf 21 Euro.Vergangenen Donnerstag, am 14. März, habe das Unternehmen eine Mitteilung zum vorläufigen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht, nachdem bereits Ende Januar ein sehr hohes Bewertungsergebnis angekündigt worden sei. Getrieben von den guten Marktbedingungen und der damit einhergehenden Yield Compression in nahezu allen Märkten von S IMMO sowie der guten operativen Entwicklung im Portfolio und des sehr ordentlichen Beitrags aus dem Hotelgeschäft habe der Nettogewinn vor Minderheiten um satte 53% von 133,5 Mio. Euro auf rund 204 Mio. Euro gesteigert werden können. Das Bruttoergebnis, welches Scharff aufgrund der enormen Verkäufe in 2017 eigentlich etwas unter dem Vorjahreswert erwartet habe, sei um rund 5% von 98,2 Mio. Euro auf nunmehr rund 103 Mio. Euro gestiegen.Nach der Veröffentlichung des Bewertungsergebnisses habe Scharff den EPRA NAV je Aktie in einem Bereich zwischen 20,50 Euro bis 21,00 Euro geschätzt. Nun habe das Unternehmen mitgeteilt, dass dieser sogar einen Wert von rund 21,28 Euro je Aktie am Jahresende 2018 habe erreichen können. Dies bedeute einen Anstieg um 3,65 Euro je Aktie bzw. beeindruckende 21% innerhalb nur eines Jahres. Aufgrund des höher als erwarteten Anstiegs des EPRA NAV und den sehr guten weiteren Zahlen erhöhe Scharff sein Kursziel erneut von 20,50 Euro auf 21 Euro. Die Aktie habe seit dem SRC Research-Update am 1. Februar erneut um 7% in nur 6 Wochen zulegen können und er glaube, dass dieser Aufwärtstrend anhalten werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze S IMMO-Aktie: