Xetra-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

15,30 EUR (27.11.2018)



Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

15,30 EUR +0,66% (27.11.2018)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (28.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) und erhöht sein Kursziel.Das Unternehmen habe den Bericht zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Der FFO habe in den ersten drei Quartalen sehr deutlich um knapp 30% erhöht werden können und liege bei fast 48 Mio. Euro (9M 2017: rund 37 Mio. Euro) und somit wie bereits im Halbjahr auf einem Rekordniveau. Der erwartete Rückgang der Mieterträge durch die Verkäufe der Objekte Serdika und Viertel Zwei im Vorjahr habe durch einen Anstieg in den like-for-like Mieteinnahmen und ein sehr gutes Hotelergebnis abgebremst werden können, dazu seien die Dividendenerträge durch die Beteiligungen an der Immofinanz und der CA Immo gekommen sowie ein stark verbessertes Finanzergebnis habe erreicht werden können. Deshalb habe auch das Vorsteuerergebnis trotz eines deutlich geringeren Bewertungsergebnisses nach den ersten neun Monaten bei über 95 Mio. Euro gelegen, ein Plus von über 2% zum Vorjahreswert von über 93 Mio. Euro. Der Nettogewinn nach Minderheiten belaufe sich auf fast 80 Mio. Euro und liege damit rund 8% über dem Vorjahr.Die Mieteinnahmen würden durch einige Zukäufe für das Portfolio sowie die Fertigstellung von Einsteinova in Bratislava und The Mark in Bukarest im laufenden vierten Quartal wieder merklich steigen. Der EPRA NAV je Aktie habe zum Stichtag 30. September bei 19,20 Euro gelegen und sei im Vergleich zum Halbjahr (17,96 Euro) noch einmal sehr deutlich um 7% angewachsen. Mit dem sehr positiven FFO Ergebnis und dem NAV Anstieg erhöhe der Analyst sein Kursziel von 19,00 Euro auf 20,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze S IMMO-Aktie: