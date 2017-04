Xetra-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (12.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) von "buy" auf "accumulate" herab.Das Unternehmen habe in der letzten Woche, am 5. April, den Geschäftsbericht zum Rekordjahr 2016 veröffentlicht, nachdem bereits Anfang März vorläufige Zahlen zum EBIT und zum Nettogewinn bekannt gegeben worden seien und Mitte Februar Angaben zum sehr hohen Bewertungsergebnis des letzten Geschäftsjahres gemacht worden seien. Neu sei bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die Bekanntgabe des FFO I gewesen, der deutlich um 15% von 35,0 Mio. Euro auf 40,1 Mio. Euro angestiegen sei. Damit sei ein Ziel, das ursprünglich einmal erst für 2018 angepeilt gewesen sei, schon jetzt erreicht worden. Trotz des hohen Bewertungsergebnisses rentiere das Gesamtportfolio mit 6,2% (2015: 6,7%), was Scharff für nicht allzu aggressiv erachte. Zu bedenken sei auch, dass die gute Belegungsrate noch einmal von 92,7% auf 93,9% habe gesteigert werden können.Die zweite gute Nachricht neben dem FFO-Ergebnis sei die Erhöhung der Dividende um 33% von 30 Cent auf 40 Cent gewesen (30 Cent Basisdividende plus 10 Cent Bonusdividende). Scharff habe lediglich mit 33 Cent gerechnet.Aufgrund des Kursanstiegs nimmt Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, sein Rating für die S IMMO-Aktie von "buy" auf "accumulate" zurück. Das Kursziel belasse er unverändert bei 13,00 Euro. (Analyse vom 11.04.2017)Börsenplätze S IMMO-Aktie: