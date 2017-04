Börsenplätze SYZYGY-Aktie:



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (11.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) von "halten" auf "kaufen" hoch.Mit einem erneut dynamischen Umsatzwachstum in Höhe von 12,2% auf 64,27 Mio. EUR (VJ: 57,31 Mio. EUR) sei die SYZYGY-Gruppe in der Lage gewesen, einen neuen Rekordwert zu markieren. Die Umsatzentwicklung habe im Rahmen der Unternehmens-Guidance gelegen und habe zudem die Analystenrrwartungen voll erfüllt.Die SYZYGY AG hätte sogar ein noch höheres Umsatzniveau erreichen können. Infolge der im Nachgang der Brexit-Entscheidung aufgekommenen Schwäche des britischen Pfunds hätten die in UK ansässigen Tochtergesellschaften niedrigere Euro-Umsätze erzielt. Gemäß Unternehmensangaben habe der Rückgang des britischen Pfunds von durchschnittlich 1,38 GBP/EUR auf 1,22GBP/EUR einen negativen Umsatzeffekt in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR gehabt. Insgesamt hätten sich demnach die im Ausland erzielten Umsätze auf 25,59 Mio. EUR reduziert (VJ: 26,73 Mio. EUR) und damit sei ein langjähriger Wachstumstrend unterbrochen worden.Demgegenüber stehe aber bei den deutschen Gesellschaften ein Umsatzwachstum in Höhe von 26,1% auf 41,22 Mio. EUR (VJ: 32,69 Mio. EUR). Hier habe die Gesellschaft einerseits von dem im vergangenen Geschäftsjahr (11. April 2016) erworbenen Customer Experience-Spezialisten USEEDS profitiert, wodurch sich ein anorganischer Umsatzbeitrag in Höhe von 5,58 Mio. EUR ergebe. Zudem sei eine Vielzahl an Neukunden gewonnen worden, so dass der rein organische Wachstumsbeitrag bei 9,0% gelegen habe.Für das laufende Geschäftsjahr 2017 würden die Analysten zunächst, analog zur Unternehmens-Guidance, mit einem moderaten Umsatzwachstum in Höhe von 5,8% auf 68,03 Mio. EUR rechnen. Weiterhin dürften das internationale Geschäft, hier vor allem UK, von den Brexit-bedingten Währungsauswirkungen geprägt sein, während die Analysten bei den deutschen Gesellschaften Neukundengewinne unterstellen würden. Der Wegfall des BMW-Plattformbudgets (einstelliger Millionenbereich) sollte zum Teil durch den ganzjährigen Einbezug der USEEDS-Umsätze aufgefangen werden. Für das geplante Umsatzwachstum würden die Analysten zudem weiteres kundenbedingtes organisches Wachstum unterstellen. Für das kommende Geschäftsjahr 2017 würden sie wieder mit einer zweistelligen Wachstumsdynamik rechnen.Auf dieser Basis sowie vor dem Hintergrund der weggefallenden Einmalaufwendungen würden die Analysten einen Anstieg der EBIT-Marge auf 9,8% (2017) sowie auf 10,3% (2018) unterstellen. Mittelfristig sollte das EBIT-Margenniveau weiter leicht ansteigen und sich damit in einem zweistelligen Bereich etablieren. In ihren Prognosen hätten die Analysten mögliche Unternehmensakquisitionen nicht mit einberechnet. Bei einem umfangreichen Finanzmittelbestand in Höhe von 22,15 Mio. EUR (31.12.2016) sei die kurzfristige Umsetzung anorganischen Wachstums aber jederzeit möglich und auch konkret geplant.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen das bisherige Kursziel von 12,50 EUR und vergeben, bei einem aktuellen Kurspotenzial in Höhe von 14,2%, das Rating "kaufen". Die geplante Dividende in Höhe von 0,38 EUR je Aktie entspreche einer Dividendenrendite von 3,5%. (Analyse vom 11.04.2017)