Börsenplätze SYNLAB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:

19,77 EUR +1,38% (12.05.2021, 15:43)



Tradegate-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:

19,835 EUR +1,67% (12.05.2021, 15:50)



ISIN SYNLAB-Aktie:

DE000A2TSL71



WKN SYNLAB-Aktie:

A2TSL7



Ticker-Symbol SYNLAB-Aktie:

SYAB



Kurzprofil SYNLAB AG:



Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.



Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com. (12.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SYNLAB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Labordienstleisters SYNLAB AG (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe dem Labordienstleister SYNLAB im ersten Quartal eine Verdoppelung der Umsätze beschert. Zudem sei der Sprung zurück in die schwarzen Zahlen gelungen. Das Management um Unternehmenschef Mathieu Floreani sei deshalb noch optimistischer für 2021: Die Ergebnisse hätten "sehr zuversichtlich gestimmt, dass wir die Umsatzmarke von drei Milliarden Euro in diesem Jahr komfortabel übertreffen", habe er laut Mitteilung vom Mittwoch in München gesagt.Der Börsenneuling habe zum Jahresstart noch deutlicher als im Vorquartal von der starken Nachfrage nach Sars-Cov-2-Diagnostik profitiert. Insgesamt habe der Labordienstleister in den drei Berichtsmonaten 7,1 Millionen PCR-Tests und 800.000 andere Tests auf das Corona-Virus durchgeführt. Im März sei bei den Testungen der höchste Stand seit Beginn der Pandemie erreicht worden, habe es geheißen.Konzernweit seien die Erlöse mit rund 938 Millionen Euro auf fast das Zweifache geklettert - laut Unternehmen ein Rekordwachstum. Die Corona-Tests seien dabei maßgeblich für den Umsatzsprung verantwortlich gewesen, sie hätten mehr als 400 Millionen Euro zu den Gesamterlösen beigesteuert. Ohne die Tests habe der Konzern dank positiver Preisentwicklungen in mehreren Ländern moderat aus eigener Kraft wachsen können. Dazu hätten auch eingeläutete Verbesserungsmaßnahmen etwa im Netzwerk der Blutentnahmestellen beigetragen.Unter dem Strich habe SYNLAB einen Überschuss von knapp 189 Millionen Euro erzielt, wozu auch der Verkauf des auf Umwelttests spezialisierten Geschäftsbereichs Analytics & Services beigetragen habe. Im entsprechenden Vorjahresquartal habe das Unternehmen noch einen Verlust von 18 Millionen Euro ausgewiesen.Anleger können eine kleine spekulative Position aufbauen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link