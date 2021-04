Nach einem verhaltenen Börsenstart habe die Aktie bis Freitagmittag dann aber gut zehn Prozent zugelegt. "Der Aktionär" sieht SYNLAB in einem attraktiven Markt gut aufgestellt. Auch nach dem Abflauen der Corona-Krise sollte sich das Geschäft ordentlich entwickeln.



Mutige können eine kleine Position aufbauen, alle anderen setzen das Papier auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 30.04.2021)



Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dass der Börsengang des Labordienstleisters SYNLAB (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) nicht der erhoffte Milliarden-IPO werden würde, hatte sich in den letzten Tagen abgezeichnet, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Der erste Kurs am Freitag habe dann auch exakt dem Ausgabepreis entsprochen. Die Anleger würden insbesondere daran zweifeln, dass das Unternehmen das starke Wachstum auch nach Corona fortsetzen könne.Allen voran die massenhaft durchgeführten PCR- sowie Antigen- und Antikörpertests würden aktuell für ordentlich Betrieb bei SYNLAB sorgen, das sie in seinen Laboren analysiere.Der Umsatz habe im Geschäftsjahr 2020 um fast 38 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zugelegt. Gleichzeitig sei der operative Gewinn von knapp 72 Millionen Euro im Vorjahr auf 315 Millionen angewachsen.Gleichzeitig hätten auch die Altgesellschafter rund um das Private-Equity-Haus Cinven fast sieben Millionen Aktien weniger als ursprünglich geplant verkauft. Das Emissionsvolumen habe sich auf 772 Millionen Euro belaufen.