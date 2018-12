Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (03.12.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie der SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) unter die Lupe.Der Münchener Maschinenbauer biete Produktionsanlagen für das Bonding an. Die verschiedenen Bauelemente der Computerindustrie als auch der LED-Industrie, würden auf Platinen oder direkt per Draht miteinander verbunden (Bonding). Die Maschinen von SÜSS Microtec würden verschiedenste Verfahren dazu beherrschen. Beliefert würden Anlagenbauer wie Canon, Tokyo Electron oder AMAT.CEO Dr. Franz Richter habe sein Unternehmen auf dem Kapitalmarktforum in Frankfurt am Main vor. Er habe auf Wachstum verwiesen, das aus dem Bereich des autonomen Fahrens, des 5G-Standards für das Internet der Dinge und der Smart Factory komme. In diesen Wachstumsmärkten sei erfolgskritisch, wer am schnellsten mit den modernsten Maschinen produzieren könne.Die Maschinen von SÜSS seien also elementarer Bestandteil bei der Verarbeitung von Wafern zu Chips. Über Jahre habe SSÜSS individuelle Maschinen für einzelne Kunden entwickelt, nun habe man sich stärker auf standardisierte Maschinen konzentriert und könne daher höhere Gewinnmargen realisieren.Im Maschinenbau sei tatsächlich der Auftragseingang die wichtigste Kennziffer. Entsprechend springe die Aktie eines Maschinenbauers steil in den Orbit oder falle ins Bodenlose. Die Aktie von SÜSS habe beides schon getan: Im Jahr 2017 sei der Kurs von 5 auf 18 Euro gesprungen, seither sei es wieder zurück auf 10 Euro gegangen.Ein Investment in Maschinenbauer sei eine ganz eigene Kunst. Er habe sich damit bereits häufiger die Finger verbrannt und lasse die SÜSS Microtec-Aktie daher lieber links liegen, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 48 vom 30.11.2018)