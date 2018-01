Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen bei der SÜSS MicroTec-Aktie nunmehr die Gewinne laufen zu lassen und mit Stoppkursen entsprechend abzusichern. (Analyse vom 22.01.2018)



Börsenplätze SÜSS MicroTec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

17,80 EUR (22.01.2018, 08:24)



XETRA-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

17,90 EUR (19.01.2018)



ISIN SÜSS MicroTec-Aktie:

DE000A1K0235



WKN SÜSS MicroTec-Aktie:

A1K023



Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SMHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SESMF



Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (22.01.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) unter die Lupe.Der Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten habe im Jahr 2017 einen sehr starken Ordereingang von über 200 Mio. Euro erzielt. Ein Plus von 24% gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragseingang in Q4 werde sich voraussichtlich auf über 69 Mio. Euro belaufen. Firmenchef Franz Richter habe im Herbst 2017 mit einem Ordereingang für das Schlussquartal von 40 bis 50 Mio. Euro halkuliert.Im Dezember sei die Prognose auf deutlich über 50 Mio. Euro korrigiert worden. Nunmehr habe SÜSS nochmals deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Einen ähnlichen Effekt habe es vor zwei Jahren gegebene, als das Unternehmen in Q4 einen Rekordordereingang von fast 80 Mio. Euro habe verbuchen können. Damals sei das Auftragsvolumen im Wesentlichen von einer größeren Order geprägt gewesen. "In Q4 2017 war dies anders. Die Orders verteilten sich auf mehrere Kunden. Im Dezember wurden noch viele Großaufträge platziert. In Asien wird die Volumenproduktion massiv nach oben gefahren. Davon profitieren wir stark", habe Richter den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Insgesamt sei der Markt laut dem CEO derzeit "extrem aktiv", was sich im Januar bislang fortsetze.Künftig wolle das Unternehmen allerdings die Berichterstattung auf den Ausblick für den Auftragseingang etwas anpassen. "Ein Zeitraum von drei Monaten ist für unser Geschäft sehr kurz. Wir wissen, dass die Aufträge kommen, können aber das Timing für einen solchen Zeitraum nicht genau abschätzen, weshalb unsere Erwartungen beim Auftragseingang durchaus stark abweichen können von der Prognose. Das wollen wir vermeiden, indem wir künftig vermutlich den Ordereingang für ein halbes Jahr prognostizieren." Insgesamt blicke SÜSS auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Richter habe im August 2017 die Erwartungen beim EBIT von 13 bis 17 auf 15 bis 19 Mio. Euro erhöht. Die Umsatzprognose sei mit 170 bis 180 Mio. Euro unverändert geblieben. In dem EBIT sei ein Sonderertrag von 2 Mio. Euro enthalten. Das Unternehmen habe ein Lizenzabkommen zur Vermarktung einer von SÜSS entwickelten Technologie zum Reinigen von Fotomasken abgeschlossen.Die Experten seien zunächst davon ausgegangen, dass SÜSS 2017 innerhalb der jeweiligen Bandbreite liegen werde. Richter habe sich dazu nicht äußern wollen. Hintergrund sei, dass stets Aufträge bis zum Jahresende fakturiert sein müssten. Hier könne es vor allem zum Jahresende schnell zu Verschiebungen kommen. Jüngst habe das Unternehmen mitgeteilt, dass die Erwartungen nicht ganz erreicht würden. Sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT. Nicht schön; aber zu verschmerzen.An diesem Verlustbeitrag werde sich 2018 allenfalls nur marginal etwas verändern. Der Standort erhalte eine neue Produktgeneration, die im zweiten Quartal an den Start geht. Erste Orders erwartet Richter im Herbst dieses Jahres. Umsatzbeiträge seien 2018 aus Corona noch keine nennenswerten zu erwarten. Ab 2019 solle sich dies ändern. Dann könnte der Break-Even machbar sein. Sofern sich die neue Produktgeneration aber widererwarten nicht gut verkaufe, stehe die Einheit vor der Schließung. "Ende 2018 sollten wir wissen, ob Corona funktioniert oder nicht. 2020 wird es aus Corona entweder Gewinnbeiträge geben oder keine Verluste mehr. Das ist sicher. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir 2020 eine EBIT-Marge von mindestens 15% erreichen."Das Margenziel würde SÜSS bereits heute nahezu erfüllen, wenn Verluste aus Corona eliminiert wären. Sehr erfreulich zeige sich die Einheit Substrat Bonder. Hier sei die Gewinnschwelle erreicht. Treiber sei ein großer asiatischer Halbleiterkonzern, der den Startschuss für die Volumenproduktion im Bereich temporäres Bonden (3D-Integration) im Juli 2017 gegeben habe. Die Einheit werde 2018 deutlich wachsen bei einer guten Profitabilität. Mittelfristig könnte das Segment einen Umsatz von ca. 50 Mio. Euro zum Konzern beisteuern.Die mehrfachen Kaufempfehlungen der Experten für die Aktie von SÜSS hätten sich bestens ausbezahlt. Wer im Oktober 2016 ihrer Empfehlung bei 6 Euro gefolgt sei, verbuche einen Gewinn von über 300%. Auch ihre Kaufempfehlung von Anfang Juli 2017 bei Kursen von über 11 Euro sei sehr gut gewesen.