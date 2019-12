Xetra-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

Kurzprofil SURTECO GROUP SE:



Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete 2018 mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. EUR. Davon 24% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (20.12.2019/ac/a/nw)



SURTECO habe gestern ein Maßnahmenpaket zur Ergänzung und Unterstützung der bereits seit einigen Monaten angestoßenen Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen bekannt gegeben. Dieses ziele vor allem auf das Hauptsegment Decoratives ab, wo SURTECO Kantenbänder auf Papier- und Kunststoffbasis, Finishfolien auf Papierbasis, Dekorative Drucke und Trennpapiere produziere und vertreibe. Während in Deutschland 175 Arbeitsplätze wegfallen würden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte zu erhöhen, würden die defizitären Vertriebsgesellschaften in Spanien und der Türkei in den kommenden Monaten geschlossen.In Verbindung mit den sich daraus ergebenden Sonderabschreibungen auf Anlagen und Bestände werde das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres laut Angabe um voraussichtlich EUR 15 bis 20 Mio. belastet. Die ursprüngliche Managementprognose für das um Sonderaufwendungen bereinigte operative Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 38 bis 40 Mio. sei jedoch bestätigt worden. Aufrechterhalten worden sei auch die Aussage einer mittelfristig zu erreichenden EBIT-Bandbreite zwischen EUR 55 und 65 Mio.Unverändert rechne Hasler in den kommenden Jahren aufgrund der angestoßenen Effizienzsteigerungsprogramme und infolge tendenziell sinkender Einkaufspreise für technische Rohpapiere mit einem deutlichen Ergebnisanstieg. Dabei habe Hasler den Stellenabbau und die Schließung der defizitären Landesgesellschaften in seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen eingearbeitet und errechne aus seinem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) inklusive der dadurch notwendigen Anpassung der bewertungsrelevanten Risikoparameter (PD im Terminal Value und CDS-Prämie für das verzinsliche Fremdkapital) ein Kursziel von EUR 33,50 je Aktie (alt: EUR 36,60). Deutlich höhere Kursziele würden sich dagegen aus einem Dividend Discount-Modell (EUR 45,50) und einem Economic Profit-Wertschöpfungsmodell (EUR 45,30) ableiten lassen, die der Analyst als Sekundärbewertungsmethodik zur Überprüfung der Ergebnisse des DCF-Modells verwende.