Kurzprofil SURTECO GROUP SE:



Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete 2018 mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. EUR. Davon 24% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (16.11.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Die negativen Folgen der COVID-19-Pandemie würden sich bei SURTECO in immer geringerem Maße bemerkbar machen. Nach neun Monaten hätten die Erlöse - bereinigt um Währungseffekte aus der Abwertung des Brasilianischen Real in Höhe von ca. EUR -8 Mio. und dem Verkauf des nordamerikanischen Imprägniergeschäfts, das im vergangenen Jahr bis zum Verkauf im Juli Umsatzerlöse in Höhe von EUR 16,9 Mio. erwirtschaftet hatte, - mit EUR 459,3 Mio. um lediglich rund -7% unter ihren Vorjahreswerten gelegen. Während die Erlöse in den Segmenten Decoratives und Technicals mit -13,5% bzw. -24,4% (bzw. adjustiert ca. -4%) unter den Vorjahreswerten gelegen hätten, habe SURTECO im Segment Profiles die Erlöse nach neun Monaten sogar um 11,5% steigern können. Dabei habe SURTECO Angabe gemäß insbesondere von einer Ausweitung der Cocooning-getriebenen DIY-Aktivitäten bei Bau und Renovierung profitiert.Nachdem die Rohertragsmarge vor allem infolge rückläufiger PVC- und PP-Preise um 270 Basispunkte habe gesteigert werden können, habe sich in Verbindung mit niedrigeren Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen nach neun Monaten mit EUR 28,8 Mio. ein nur knapp unter dem Vorjahr (EUR 31,6 Mio.) liegendes operatives Ergebnis ergeben. Die EBIT-Marge habe mit 6,3% um 30 Basispunkte über dem Vorjahreswert gelegen. Nach der frühzeitigen Inanspruchnahme der Kontokorrentlinien habe die Bruttoliquidität zum Stichtag bei EUR 129,4 Mio. gelegen. Die Nettoverschuldung habe mit EUR 154,5 Mio. auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2016 gelegen.Abgesehen davon, dass die im zweiten Quartal 2020 erlittenen Einbußen bis Jahresende nicht aufgeholt werden könnten, sei eine Guidance für das Gesamtjahr 2020e nicht ausgesprochen worden. Bestätigt worden seien auf dem Conference Call indes die für 2023e geltenden Mittelfristprognosen eines EBIT zwischen EUR 55 und 65 Mio., die mit einer Erweiterung der geographischen Präsenz (avisiert würden v.a. eine bessere Präsenz in China und Russland), einem weiteren organischen und anorganischen Wachstum im Segment Profiles und einer weiteren Reduzierung der Standorte und der Anzahl der rechtlichen Einheiten einhergehen sollten.