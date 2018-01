Xetra-Aktienkurs SUEZ-Aktie:

Kurzprofil SUEZ S.A.:



SUEZ (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418, Ticker-Symbol: SZ1, Euronext-Paris Ticker-Symbol: SEV), Hauptsitz in Paris, Frankreich, ist eine internationale Unternehmensgruppe für industrielle Dienstleistungen und Lösungen, die sich insbesondere auf den Schutz und die Wiedergewinnung von Ressourcen spezialisiert hat. SUEZ-Geschäftsbereiche sind: Wasser, Recycling und Abfallverwertung, Behandlungslösungen sowie Beratung.



Im 19. Jahrhundert in Frankreich gegründet, war SUEZ Teil der dortigen großen sozialen Revolution im Bereich des Gesundheitswesens. Auch im 20. Jahrhundert, als es um die Modernisierung städtischer Dienstleistungen ging, war das Unternehmen mit innovativen Leistungen aktiv beteiligt. Nach der Fusion zwischen SUEZ und Gaz de France wurde SUEZ Environnement im Juli 2008 von GDF SUEZ ausgegliedert und an die Börse gebracht. In 2015 wurden die Aktivitäten der Geschäftsbereiche der SUEZ Gruppe unter der Dachmarke SUEZ gebündelt, unter der nun unter anderem die Unternehmen SUEZ, Degrémont, Agbar, Aqualogy, Lyonnaise des Eaux, United Water, Ondeo Italia, Ondeo CZ, Ondeo Industrial Solutions, SAFEGE sowie alle anderen Unternehmen der Gruppe firmieren. Hauptaktionär mit über 30% Anteil ist Engie S.A. (vormals GDF SUEZ S.A.). (24.01.2018/ac/a/a)



Essen (www.aktiencheck.de) - SUEZ-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der SUEZ S.A. (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418, Ticker-Symbol: SZ1, Euronext-Paris Ticker-Symbol: SEV).SUEZ habe vorläufige Zahlen für 2017 und einen Ausblick für 2018 bekannt gegeben. Demnach sei der Umsatz 2017 organisch um 1,5% auf 15,8 Mrd. EUR gestiegen. Das EBITDA (organisch -2,0% auf 2,64 Mrd. EUR) wie auch das EBIT (organisch -2,0% auf 1,28 Mrd. EUR) hätten Rückgänge verzeichnet. Das Nettoergebnis solle ca. 300 Mio. EUR erreichen und sei von Sonderaufwendungen in Höhe von 117 Mio. EUR belastet worden. Die Dividende/Aktie solle stabil bei 65 Cents bleiben.Für 2018 erwarte SUEZ aufgrund der im letzten Herbst abgeschlossenen Übernahme der GE Wasseraktivitäten deutliche Zuwächse. Der Umsatz solle bei konstanten Wechselkursen 9% steigen. Beim EBIT werde ein Anstieg von 10% prognostiziert. Die Dividende je Aktie solle ≥ 65 Cents erreichen.Das vorläufige Zahlenwerk für 2017 sei schwächer als erwartet gewesen und habe die Unternehmensziele verfehlt. Zwar habe das Unternehmen das Umsatzziel ("leichtes organisches Wachstum") erreichen können, doch beim EBIT sei anstatt des angepeilten leichten Anstiegs ein Rückgang von 2% verbucht worden. Ausschlaggebend hierfür seien SUEZ zufolge Sondereffekte gewesen ("besondere Umstände" in Spanien, Kosten für die Beendigung von zwei Verträgen).Die Aktie habe mit einem Kurssturz (14:00h: -16% auf 11,8 EUR) auf die Bekanntgaben reagiert, denn der schwache Ausblick setze Fragezeichen in Bezug auf die Wachstumsstory. Als Folgen dürfte die Konsensusprognosen deutlich nach unten revidiert werden. Da die Unsicherheit vorerst fortbestehen dürfte, sollte der Aktienkurs gedrückt bleiben und volatil tendieren.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, sieht im aktuellen Kursniveau daher noch keine Einstiegsgelegenheit und bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die SUEZ-Aktie bei deutlich reduziertem Kursziel (13,50 EUR, vorher 16,00 EUR). (Analyse vom 24.01.2018)